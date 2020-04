Materazzi: "Perugia-Juventus come il 5 maggio. Ibra o Totti? Dipende da cosa vuoi vincere"

EX INTER

Marco Materazzi ancora protagonista di una live Instagram, questa volta la frecciata va a Zlatan Ibrahimovic, ex compagno ai tempi dell'Inter: "All'inizio le cose andavano bene tra noi poi qualcosa dev'essere cambiato visto che ora dice di essere così rancoroso verso di me. Calcisticamente è un fenomeno anche se non al livello dei più grandi, lui si sente un Dio. Meglio Ibra o Totti? Dipende da cosa vuoi vincere: un campionato o un Mondiale...".

Poi l'ex difensore è tornato ai tempi di Perugia, nella famosa sfida del 2000 sotto la pioggia quando la Juventus perse lo scudetto finito alla Lazio: "Per certi versi una storia molto simile al 5 maggio 2002, quando l'Inter perse il campionato contro la Lazio. Fin quando c'era il sole ci avevano presi a pallonate poi la pioggia e il gran freddo: sull'unico calcio d'angolo per noi, erano in sei contro uno, si sono praticamente fatti gol da soli".

Infine, il cattivo rapporto con Benitez: "Se come strategia decidi di tagliare con il passato mi sta bene ma se vuoi cancellare solo Mourinho allora mi arrabbio. Sicuramente ha capacità come allenatore ma ha avuto tanti problemi con altri giocatori nelle squadre in cui ha allenato. Non credo sia sempre colpa degli altri".