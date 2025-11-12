Logo SportMediaset

Materazzi e la moglie comprano Lilli, lo storico cinema-teatro di Perugia

L'ex cinema-teatro Lilli di Perugia, chiuso da 20 anni, è stato acquistato dalla moglie di Marco Materazzi: "Hanno fatto la follia"

di Stefano Fiore
12 Nov 2025 - 17:50

Una notizia inattesa, a sfondo calcistico ma col cuore pieno d'arte, scuote Perugia: lo storico cinema-teatro Lilli, chiuso da oltre vent'anni, è stato acquistato dalla famiglia di Marco Materazzi. L'indiscrezione è emersa dal profilo Instagram di Aimone Romizi, organizzatore di eventi culturali, che ha condiviso un video di Materazzi sul terrazzo della struttura, con la didascalia: "Guardate 'sto matto cosa ha fatto, ha preso il Lilli".

Tuttavia, l'ex difensore dell'Inter, perugino d'adozione (ci aveva giocato per tre stagioni), ha subito precisato all'Ansa che l'acquisto è stato formalizzato dalla moglie "per un suo progetto". Il gesto è stato accolto con entusiasmo sui social: "Hanno fatto la follia. L'ex cinema Lilli, che sogno". La destinazione del cinema-teatro, considerato un "posto storico" per Perugia, non è ancora stata chiarita.

Da Materazzi e Liverani fino a Gheddafi: che amarcord il Perugia di Serse Cosmi

marco materazzi
cinema
teatro
perugia

