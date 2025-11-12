Materazzi e la moglie comprano Lilli, lo storico cinema-teatro di Perugia

Una notizia inattesa, a sfondo calcistico ma col cuore pieno d'arte, scuote Perugia: lo storico cinema-teatro Lilli, chiuso da oltre vent'anni, è stato acquistato dalla famiglia di Marco Materazzi. L'indiscrezione è emersa dal profilo Instagram di Aimone Romizi, organizzatore di eventi culturali, che ha condiviso un video di Materazzi sul terrazzo della struttura, con la didascalia: "Guardate 'sto matto cosa ha fatto, ha preso il Lilli".