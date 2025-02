Massimo Moratti tra i vip truffati dal finto ministro Crosetto: “Sono bravi, sembrava tutto vero”

"Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero" ha spiegato l'ex patron dell'Inter, raccontando la sua disavventura. "Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti... Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l’inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia, certo".