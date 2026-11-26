Dalla Germania rimbalzano nuove, e clamorose, indiscrezioni sulla vita privata di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco, scrive la Bild, avrebbe tradito la moglie con una ragazza di 23 anni che risulta essere la sua fisioterapista. Il rapporto tra due, avvistati pochi giorni fa in Brasile, sembra che vada avanti da diverso tempo tanto che il 40enne si sarebbe separato da sua moglie, Anika, lo scorso 13 novembre. Il secondo figlio della coppia era nato nell'agosto del 2026.
Poche ore fa Anika ha pubblicato un duro post social contro l'ormai ex marito: "Tradire una donna incinta è una delle forme più crudeli di tradimento - ha scritto la donna -. Mentre lei lotta per dare alla luce il figlio, l'altro passa il tempo con una persona differente. Non è un errore, è una scelta. Una scelta egoistica, spietata e irrispettosa. Disgustoso".