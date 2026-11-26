Poche ore fa Anika ha pubblicato un duro post social contro l'ormai ex marito: "Tradire una donna incinta è una delle forme più crudeli di tradimento - ha scritto la donna -. Mentre lei lotta per dare alla luce il figlio, l'altro passa il tempo con una persona differente. Non è un errore, è una scelta. Una scelta egoistica, spietata e irrispettosa. Disgustoso".