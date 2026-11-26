Travolto dall'ondata di contestazioni online, l'ex nazionale spagnolo ha replicato con un lungo sfogo su Instagram rivolto idealmente alla piccola per difendere la propria scelta e attaccare i detrattori: "Questa è la Spagna che ti aspetta figlia mia, una Spagna piena di invidia, di grande ipocrisia, di critiche, di pregiudizi e di persone che si preoccupano più di quello che fa il vicino che di costruire la propria vita".