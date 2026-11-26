Il calciatore dell'Atletico Madrid Marcos Llorente è finito al centro di una dura polemica sui social media dopo aver pubblicato sul proprio profilo da 2,8 milioni di follower un video in cui imbocca con un cucchiaino di caviale la figlia Amor, di appena 21 mesi.
Il filmato, accompagnato dalla battuta del centrocampista spagnolo che definiva la bambina "l’unica persona che mi fa divertire anche togliendomi mezza confezione", ha immediatamente innescato una valanga di reazioni negative da parte degli utenti, legati sia all'ostentazione del gesto sia all'inopportunità alimentare dell'ingrediente a quell'età secondo le indicazioni dei pediatri.
Travolto dall'ondata di contestazioni online, l'ex nazionale spagnolo ha replicato con un lungo sfogo su Instagram rivolto idealmente alla piccola per difendere la propria scelta e attaccare i detrattori: "Questa è la Spagna che ti aspetta figlia mia, una Spagna piena di invidia, di grande ipocrisia, di critiche, di pregiudizi e di persone che si preoccupano più di quello che fa il vicino che di costruire la propria vita".