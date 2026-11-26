L'Aia ha reso noto anche gli arbitri designati per la 14/a giornata di Serie B, in programma dal 28 al 30 novembre. Questo il programma completo: Ascoli-Virtus Entella Maresca; Carrarese-Juve Stabia Feliciani; Empoli-Verona Fourneau; Vicenza-Cesena (ore 17.15) Pairetto; Palermo-Benevento (ore 19.30) Crezzini; Modena-Padova (29/11, ore 15.00) Arena; Sudtirol-Mantova (29/11, ore 15.00) Madonia; Sampdoria-Cremonese (29/11, ore 17.15) Massa; Arezzo-Pisa (29/11, ore 19.30) Zufferli; Catanzaro-Avellino (30/11, ore 20.30) Marchetti.