Marotta: "Triplete? Un sogno che si può realizzare. Abbiamo il dovere di fare bene"

Obiettivi, sogni. Serie A, Champions League, addirittura il Triplete che non è più un miraggio 16 anni dopo Mourinho. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, a tutto tondo dal palco del Premio Gentleman: "Tutto quello che ho costruito nasce da un valore che ritengo molto importante: la passione. Ho realizzato il mio sogno da bambino e oggi ne sono estremamente felice".