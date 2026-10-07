Marotta: "Triplete? Un sogno che si può realizzare. Abbiamo il dovere di fare bene"

Dimarco, Marotta, Arianna Fontana e Zambrotta: le FOTO della cerimonia del Premio Gentleman
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Le parole del presidente dell'Inter a margine del Premio Gentleman: "Quest'anno il calendario è particolare, dobbiamo sperimentare l'effetto di questa lunga sosta"
Obiettivi, sogni. Serie A, Champions League, addirittura il Triplete che non è più un miraggio 16 anni dopo Mourinho. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, a tutto tondo dal palco del Premio Gentleman: "Tutto quello che ho costruito nasce da un valore che ritengo molto importante: la passione. Ho realizzato il mio sogno da bambino e oggi ne sono estremamente felice".
Per i suoi nerazzurri, la speranza è quella di riconfermarsi in Serie A: "Quest'anno il calendario è particolare, va anche sperimentato l'effetto di questa sosta. Dobbiamo accettare questa sperimentazione come tale. Durante la settimana lavoriamo per portare avanti la squadra".
Infine, il sogno Champions (confermato da Zielinski) e addirittura quello del Triplete dopo il Double del 2025/26: "Intanto ci godiamo quello del 2010. Questo è un sogno e i sogni si possono realizzare. Il dovere è quello di fare bene, il diritto è quello di sognare".
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