"Lottate per questa maglia". Con questo coro i tifosi della Juventus, precisamente la Curva Sud, hanno accolto Kolo Muani e compagni al momento dell'arrivo all'Allianz Stadium per la sfida con il Venezia di Davide Nicola. Sempre prima del match, il tifo organizzato bianconero ha esposto uno striscione fuori dallo stadio con questo contenuto: "Chi rema contro squadra e società non ha alcuna dignità... rispettate e onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà". Parole forti in un ambiente teso dopo il difficile inizio di stagione.