Inter, Zielinski: "Sogniamo di vincere la Champions. Non è da tutti comandare al Bernabeu"

Inter senza limiti e con grandi ambizioni dopo il double del 2025/26, lo conferma Piotr Zielinski a margine della cerimonia per il Premio Gentleman: "Abbiamo il sogno di vincere la Champions e ce la metteremo tutta. Non è da tutti fare quello che abbiamo fatto al Bernabeu, dove siamo andati a comandare, tenere il possesso e costruire occasioni. Purtroppo abbiamo perso quella partita, ma c'è consapevolezza. Samo forti e l'abbiamo dimostrato anche contro il Real Madrid. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso in Champions".