Inter, Zielinski: "Sogniamo di vincere la Champions. Non è da tutti comandare al Bernabeu"

07 Ott 2026 - 20:42
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Inter senza limiti e con grandi ambizioni dopo il double del 2025/26, lo conferma Piotr Zielinski a margine della cerimonia per il Premio Gentleman: "Abbiamo il sogno di vincere la Champions e ce la metteremo tutta. Non è da tutti fare quello che abbiamo fatto al Bernabeu, dove siamo andati a comandare, tenere il possesso e costruire occasioni. Purtroppo abbiamo perso quella partita, ma c'è consapevolezza. Samo forti e l'abbiamo dimostrato anche contro il Real Madrid. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso in Champions".

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Sul fronte Serie A, quali le principali rivali per lo scudetto-bis? "Lo vedremo più avanti. Guardiamo a noi stessi, con la speranza di vincere ancora. Le squadre sono quelle: Roma, Juventus, Napoli, Milan, anche il Como". Tante le rimonte viste finora: "Non credo ci sia preoccupazione, anche se andiamo sotto di due gol, siamo sempre riusciti a fare risultato, tranne che col Real Madrid. È la nostra forza, ma cercheremo di fare gol prima".

A livello personale, l'ultima stagione ha facilitato le cose per il centrocampista polacco: "So di poter dare tanto, il primo anno è alle spalle e mi sono goduto il secondo. Ora voglio fare ancora meglio e vincere altri titoli con l'Inter".

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