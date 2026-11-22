Sarà il romeno Istvan Kovacs a dirigere Manchester City-Napoli, gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League in programma martedì 24 novembre all'Etihad Stadium. Assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Florin Andrei. Al Var ci sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski con il supporto dell'olandese Dennis Higler. Como-Aek Atene, in programma al 'Senigaglia' sempre martedì 24 novembre alle 21, verrà invece arbitrata dallo spagnolo Javier Alberola Rojas. Assistenti i connazionali Carlos Álvarez Fernández e Guillermo Cuadra Fernandez, quarto uomo Victor Garcia Verdura. Al Var ci sarà Guillermo Cuadra Fernandez con il supporto di Carlos del Cerro Grande.