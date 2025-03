Marotta: "Simbiosi con Inzaghi, presupposti per continuare a lungo assieme. Siamo ambiziosi"

Un progetto destinato a continuare, con alle spalle una proprietà pronta a investire: "In questo momento storico le società si modellano in base a un nuovo modello socio-economico dell'Europa sportiva" ha concluso Marotta. "In Italia non siamo più nell'Eldorado degli anni Novanta e Duemila, oggi spendere tanto per un giocatore non è possibile, bisogna fare di ogni virtù la propria capacità e quindi bisogna essere bravi a fare una squadra competitiva raggiungendo la sostenibilità che va sempre sostenuta".