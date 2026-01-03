Inter, Chivu: "Cancelo? Parlo solo dei miei, li amo. Le polemiche scudetto mi fanno sorridere"

Nelle ultime sette sfide, contando tutte le competizioni, in cui l'Inter ha affrontato il Bologna è arrivata una sola vittoria e ben quattro sconfitte, l'ultima delle quali in Supercoppa Italiana. Basta questo a inserire la sfida di domani sera a San Siro tra le più delicate del campionato e Cristian Chivu, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, lo sa benissimo: "Hanno un'identità chiara, creano problemi e difficoltà a chiunque riempiendo l'area con attaccanti, trequartisti e incursori. Un avversario difficile". Le indiscrezioni non sembravano portare a turnover, anche considerando il valore dei rossoblù ma Chivu spariglia le carte: "Abbiamo 25 giocatori in grado di scendere in campo, bisogna portare avanti i risultati anche con le rotazioni, non è semplice giocare ogni tre giorni".