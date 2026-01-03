Logo SportMediaset

verso inter-bologna

Inter, Chivu: "Cancelo? Parlo solo dei miei, li amo. Le polemiche scudetto mi fanno sorridere"

Cristian Chivu in conferenza prima di Inter-Bologna: "I rossoblù creano difficoltà a chiunque. Non temo di perdere de Vrij e Frattesi"

di Stefano Fiore
03 Gen 2026 - 15:33

Nelle ultime sette sfide, contando tutte le competizioni, in cui l'Inter ha affrontato il Bologna è arrivata una sola vittoria e ben quattro sconfitte, l'ultima delle quali in Supercoppa Italiana. Basta questo a inserire la sfida di domani sera a San Siro tra le più delicate del campionato e Cristian Chivu, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, lo sa benissimo: "Hanno un'identità chiara, creano problemi e difficoltà a chiunque riempiendo l'area con attaccanti, trequartisti e incursori. Un avversario difficile". Le indiscrezioni non sembravano portare a turnover, anche considerando il valore dei rossoblù ma Chivu spariglia le carte: "Abbiamo 25 giocatori in grado di scendere in campo, bisogna portare avanti i risultati anche con le rotazioni, non è semplice giocare ogni tre giorni".

Il tecnico romeno, incalzato dai giornalisti, torna sulle polemiche incrociate con Conte: "Per come vedo il calcio le frecciate non mi interessano. Non mi pesano e mi fanno sorridere. Sono cose che incidono solo a livello mediatico, non hanno a che fare con questo sport. Il calcio resti sport, non si cerchino sempre critiche o polemiche inutili". Tutto gira attorno alle favorite scudetto: "La classifica dice che ci sono cinque squadre in pochi punti, tutte hanno possibilità di arrivare in fondo. Poi magari tra un mese sarà diverso".

Poi, sulla questione Cancelo: "Vorrei parlare più che altro dei miei giocatori. Di Luis Henrique, di cui non mi viene chiesto da un po', di Diouf, Dumfries o di Darmian che tra poco rientra. Amo questo gruppo e preferisco parlare di loro". Ancora mercato: "Temo l'addio di de Vrij e Frattesi? Mi fido della loro professionalità. Hanno giocato meno per questione fisiche o scelte ma avranno opportunità".

Poi gli viene chiesto del numero di falli commessi dall'Inter, in salita rispetto l'anno scorso: "Qualcuno ha anche scritto che siamo una squadra di fabbri... Bisogna sempre agire quando c'è il rischio di essere saltati, bisogna avere percezione del pericolo. Non abbiamo paura di fare contrasti o falli ma sempre con l'intenzione di recuperare palla".

