Inter, Lautaro è sicuro: "Pio Esposito ci darà grande soddisfazione"

"È qualcosa di importante quello che sono riuscito a raggiungere con lavoro e sacrificio, l'ho fatto per la mia famiglia e per i tifosi dietro di noi. In tre anni abbiamo fatto due finali di Champions, che non è così scontato. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato grande energia, anche se qualche risultato non è andato dalla nostra parte stiamo lavorando per far restare l'Inter dove merita". Così Lautaro Martinez parlando dal palco dei Gazzetta Awards, a Milano, premiato per la 'Performance dell'anno'. Guardando alla lotta per lo Scudetto, oltre al Milan di Luka Modric presente in sala per Lautato "c'è il Napoli, la Roma che ha un allenatore che mi piace. Il campionato è molto equilibrato, sarà molto difficile visto che ci sono tante squadre forti". Lautaro ha parlato anche di Pio Esposito. "Lo conoscevo dalle giovanili, si vedeva che è un ragazzo serio e poi è italiano. Bisogna lasciarlo tranquillo perché ci darà grande soddisfazione a noi e alla nazionale" ha detto. Infine sui Mondiali con l'Argentina ha dichiarato: "Abbiamo iniziato un percorso con tanti trofei, che mancavano da tanto tempo. Quando i risultati arrivano tutto è più semplice, ma il Mondiale non sarà facile e dobbiamo essere pronti a tutto già dalla fase del girone".