Torino: con la Cremonese l'ultima di Coco e Masina, poi la coppa d'Africa

Il Torino si prepara a salutare Saul Coco e Adam Masina, i due difensori prenderanno parte alla Coppa d'Africa in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026. Il club di via Viotti, infatti, ha ufficializzato la convocazione dei due calciatori da parte della Guinea Equatoriale e del Marocco. Nella nota, però, viene specificato che sia Coco sia Masina saranno regolarmente a disposizione per la sfida di sabato pomeriggio contro la Cremonese. Successivamente, i due calciatori saluteranno il tecnico Baroni e i compagni per iniziare l'avventura in Coppa d'Africa lasciando un doppio buco nella retroguardia granata. "Servirà qualche innesto in difesa per proseguire con il 3-5-2" ha annunciato il nuovo ds Petrachi in vista del mercato di gennaio.