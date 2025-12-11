Fiorentina, Vanoli: "Dzeko capitano? Se lo merita. Ringraziamo Commisso"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport pochi istanti prima del calcio d'inizio della sfida di Conference League con la Dinamo Kiev: "Non ci possiamo permettere di pensare alla partita contro il Verona, stasera per noi è fondamentale. Dobbiamo arrivare alla vittoria, serve per riottenere autostima". Sulla scelta di Dzeko capitano, Vanoli commenta così: "Penso che se lo meriti, lo ha dimostrato anche quando è andato dai tifosi. Ci sono più capitani all’interno dello spogliatoio, lo ha detto anche Ranieri nella conferenza stampa di ieri". E con le parole di Commisso, conclude: "Bisogna solo ringraziare il presidente, perché da quando sono arrivato è sempre stato vicino anche se non può fare questo lungo viaggio. Sono parole di grande responsabilità, in questi giorni abbiamo parlato di tutto e adesso conta il campo"