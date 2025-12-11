Cremonese con il dubbio Grassi-Bondo per Torino

La Cremonese accelera la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Torino. I grigiorossi arrivano all'appuntamento con buone notizie dall'infermeria: fatta eccezione per Collocolo e Faye, ancora ai box, il resto della squadra è pienamente recuperato. Tra i ritorni più attesi c'è quello di Giuseppe Pezzella, che ha smaltito i postumi dell'influenza che lo avevano costretto a saltare la gara contro il Lecce, tornando regolarmente a disposizione di mister Nicola. L'allenatore sembra orientato a confermare l'undici che ha dato equilibrio e continuità nelle ultime uscite. L'unico vero ballottaggio resta a centrocampo, dove Grassi e Bondo si contendono una maglia da titolare davanti alla difesa. La scelta sarà legata anche alle caratteristiche del Torino, squadra fisica e intensa soprattutto nella zona centrale del campo. In attacco, Vardy e Bonazzoli restano favoriti per partire dal primo minuto, reduci da un ottimo periodo di forma e da un'intesa che cresce gara dopo gara. Alle loro spalle però scalpita Tonny Sanabria, ex della partita, desideroso di ritagliarsi uno spazio proprio contro la sua vecchia squadra: la candidatura è forte e Nicola la sta valutando, anche se per ora la coppia titolare sembra avere ancora un passo di vantaggio.