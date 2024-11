Inter-Napoli e il rigore delle polemiche da Var: Mariani retrocesso, Conte non deferito

Retrocessione per Mariani, nessun deferimento per Conte: la querelle successiva a Inter-Napoli, con il rigore della discordia poi calciato sul palo da Calhanoglu, dovrebbe chiudersi così. Almeno per quanto riguarda i provvedimenti (o non provvedimenti) ufficiali, perché poi secondo la radicata tradizione italico-pallonara la discussione tra opposte fazioni non potrà che continuare tra alterchi, precisazioni e puntualizzazioni utili a riempire il vuoto che la pausa per le nazionali non può certo colmare e a trascinare una delle più belle partite sinora viste nel nostro campionato, tra le due squadre probabilmente più forti della Serie A chiamate a contendersi lo scudetto, sul terreno del più miope scontro partigiano.