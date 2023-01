Inter, infortunio Lukaku: l'obiettivo è tornare per la Supercoppa contro il Milan

INTER

Il piano nerazzurro per il belga: terapie, lavoro personalizzato e (forse in panchina) col Verona. Oggi esami per Calhanoglu e Barella

© Getty Images La parola calvario per definire la stagione di Romelu Lukaku con l'Inter è già stata usata, finanche abusata. Quindi, meglio guardare al futuro, a pensare a come impostare l'ennesimo recupero dopo l'infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro che ha fatto saltare al belga gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma. Il programma prevede dunque il classico trittico fisioterapia, piscina e cyclette sino a mercoledì per poi tornare a far lavorare l'attaccante, almeno in personalizzato, tra giovedì e venerdì sul campo. Senza ulteriori intoppi, precisazione fondamentale visto lo storico dell'annata, Lukaku potrebbe finire in panchina sabato nel match di San Siro contro il Verona: più che un obiettivo è una speranza visto che nessuno, da Inzaghi al giocatore, ha particolare fretta, la data da segnare sul calendario semmai è quella del 18 gennaio, Supercoppa Italiana contro il Milan a Riad.

Poi da qui a immaginarlo magari titolare ce ne passa. Vero che Big Rom ha bisogno di giocare per ritrovare forma e fiducia ma in un derby e in una partita secca che mette in palio un trofeo non sarebbe strano se l'allenatore interista desse inizialmente fiducia alla coppia Lautaro-Dzeko. Tutti ragionamenti futuribili, che passeranno dall'evoluzione nelle prossime 24-48 ore.

Invece se ne saprà di più molto prima, già oggi, sulle condizioni di Hakan Calhanoglu e Niccolò Barella. Il turco durante la partita contro il Monza aveva accusato un problema al flessore dell'anca e, come l'italiano, ieri ha svolto personalizzato in attesa degli esami di oggi che chiariranno meglio condizione e tempi di recupero. Se non altro Inzaghi potrebbe recuperare Brozovic per la Supercoppa, il croato potrebbe anche giocare uno spezzone di partita sabato contro il Verona.