L’Inter torna al passato: scompare lo sponsor Pirelli

La prossima divisa away dell’Inter potrebbe ispirarsi ai modelli sobri dei primi anni 2000, con il bianco come colore principale e i dettagli azzurri, mentre numero e logo Nike dovrebbero andare in nero. A dare l’anticipazione è stato il sito esvaphane, che ha anche svelato che pantaloncini e calzettoni saranno bianchi. La vera novità, però, sarà la scomparsa dello storico sponsor Pirelli a causa della scadenza del contratto con il club nerazzurro prevista per il prossimo giugno. In attesa di scoprire quale sarà il nuovo main sponsor dei nerazzurri, che il club dovrà annunciare, anche il logo potrebbe essere presentato sotto una veste grafica diversa.