Caso da moviola molto complesso al 73' di Atalanta-Inter. Thuram dribbla Sportiello e tira in porta, Zappacosta di tacco salva poco prima che la palla entri in rete poi, nella dinamica del movimento, cade con il gomito sul pallone e, infine, lo ritocca di mano allontanandolo dalla linea. L'arbitro Maresca fischia calcio di rigore e ammonisce il difensore bergamasco, decisione confermata dal VAR.
L'Inter chiede l'espulsione ma, spiega Luca Marelli a Dazn, probabilmente il fatto che il primo intervento di Zappacosta di mano ("non punibile") sostanzialmente blocchi il pallone ("non sarebbe entrato in gol") ha portato la squadra arbitrale a punire il secondo fallo di mano - e dunque fischiare il rigore - ma non a considerarlo influente nel salvataggio del gol non motivando un cartellino rosso.
Questo secondo tocco, insomma, non ha evitato una chiara occasione da gol (DOGSO) ma ha aiutato a interrompere una promettente azione d'attacco (SPA).