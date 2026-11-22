Caso da moviola molto complesso al 73' di Atalanta-Inter. Thuram dribbla Sportiello e tira in porta, Zappacosta di tacco salva poco prima che la palla entri in rete poi, nella dinamica del movimento, cade con il gomito sul pallone e, infine, lo ritocca di mano allontanandolo dalla linea. L'arbitro Maresca fischia calcio di rigore e ammonisce il difensore bergamasco, decisione confermata dal VAR.