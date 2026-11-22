Il Villarreal ha smentito ufficialmente le voci circolate sul web secondo cui l'attaccante ivoriano Nicolas Pepe avrebbe subito un intervento chirurgico agli occhi per aver osservato senza protezioni l'eclissi solare verificatasi in Spagna lo scorso 12 agosto.
Attraverso una nota diffusa nella serata di domenica, la società militante nella Liga ha chiarito che l'operazione a cui si è sottoposto il calciatore era stata pianificata in anticipo per motivi clinici totalmente estranei all'evento astronomico, prendendo così le distanze dai rumor alimentati dalla diffusione virale di un presunto video pubblicato sull'account Snapchat del giocatore durante l'eclissi.
Nel ribadire la totale infondatezza delle ricostruzioni social, il club spagnolo ha inoltre esortato gli organi d'informazione a trattare le notizie riguardanti la salute degli atleti con "rigore e responsabilità". L'intervento medico in questione aveva costretto l'ex Arsenal a saltare cinque impegni ufficiali nel mese di ottobre, rimanendo fermo ai box per un totale di 18 giorni dal 9 al 26 ottobre secondo quanto riportato dai registri degli infortuni.