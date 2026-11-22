Attraverso una nota diffusa nella serata di domenica, la società militante nella Liga ha chiarito che l'operazione a cui si è sottoposto il calciatore era stata pianificata in anticipo per motivi clinici totalmente estranei all'evento astronomico, prendendo così le distanze dai rumor alimentati dalla diffusione virale di un presunto video pubblicato sull'account Snapchat del giocatore durante l'eclissi.