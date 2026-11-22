Maurizio Sarri si gode la bella rimonta casalinga dell'Atalanta, ma non nasconde i problemi emersi anche contro l'Inter. "Questa squadra comincia ad avere dei pregi. Uno è quello caratteriale, perché non è la prima volta che la squadra non sa arrendersi e riesce a rimettere in piedi la partita. L'altro è quello offensivo, perché ormai nelle ultime partite la squadra sta trovando una pericolosità offensiva enorme. Purtroppo ci tiriamo dietro un difetto, che è quello della fragilità difensiva, dei troppi errori sia individuali sia collettivi che commettiamo: questo è chiaro e ci costa un po' di punti. Però la sensazione è di una squadra in crescita", ha detto il tecnico della Dea.