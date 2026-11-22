Maurizio Sarri si gode la bella rimonta casalinga dell'Atalanta, ma non nasconde i problemi emersi anche contro l'Inter. "Questa squadra comincia ad avere dei pregi. Uno è quello caratteriale, perché non è la prima volta che la squadra non sa arrendersi e riesce a rimettere in piedi la partita. L'altro è quello offensivo, perché ormai nelle ultime partite la squadra sta trovando una pericolosità offensiva enorme. Purtroppo ci tiriamo dietro un difetto, che è quello della fragilità difensiva, dei troppi errori sia individuali sia collettivi che commettiamo: questo è chiaro e ci costa un po' di punti. Però la sensazione è di una squadra in crescita", ha detto il tecnico della Dea.
"Penso che abbiano inciso più fattori. Il primo è quello degli infortuni, che non ci hanno mai consentito di schierare la stessa linea difensiva, soprattutto nei difensori centrali. Il secondo è quello di un calendario che non ci consente tanti allenamenti di reparto. Il terzo è quello di qualche difensore arrivato a fine mercato. Il quarto è che questa squadra era abituata a difendere in maniera completamente diversa. Quindi non penso ci sia un solo fattore, ma una concomitanza di tanti fattori che ci stanno creando questa grande difficoltà", ha aggiunto.
Troppi gol di testa subiti? "Su questo non ti so rispondere. Se vuoi giocare con un riferimento sull'uomo, dobbiamo prendere un altro (allenatore, ndr). Questo è chiaro: io non l'ho mai fatto e non ho neanche intenzione di farlo, sinceramente".
Su De Katelaere: "Quando ha fatto bene in nazionale veniva da due prestazioni di livello anche nel club: ormai Charles sta facendo bene da un mese. È un giocatore forte, forte fisicamente, forte tecnicamente, con potenzialità straordinarie. Deve risolvere il problema degli alti e bassi, che lo hanno un po' contraddistinto in carriera. Comincia ad avere l'età giusta per risolverlo e per cominciare a esprimere veramente il suo potenziale".