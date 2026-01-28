Barella ha un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra: out almeno per due settimane

28 Gen 2026 - 15:41

Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista dell'Inter lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Il centrocampista nerazzurro di sicuro sarà costretto a saltare, oltre alla partita contro il Borussia Dortmund, anche il match in programma domenica alle 18, contro la Cremonese e la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Complicato un rientro per la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Chivu punterà a riaverlo al top per la sfida di metà febbraio contro la Juventus. 

