Europa League, i convocati del Bologna per il Maccabi

28 Gen 2026 - 15:30

Il Bologna ha reso noto l'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv in programma domani: 

  • Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
  • Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
  • Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;
  • Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Ultimi video

00:39
Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:41
Insigne al Pescara in B

Insigne al Pescara in B

01:27
Milan, ecco De Winter

Milan, ecco De Winter

01:40
Stasera Union Sg- Atalanta

Stasera Union Sg- Atalanta

01:17
La carica di McTominay

La carica di McTominay

02:09
Stasera Napoli-Chelsea

Stasera Napoli-Chelsea: Conte aggrappato all'Europa

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

01:35
Koop torna protagonista

Koop torna protagonista

02:01
Stasera Monaco-Juventus

Stasera Monaco-Juventus: ottavi diretti ancora possibili

02:56
Euro-Thuram da ritrovare

Euro-Thuram da ritrovare: Marcus a secco in Europa da 286 minuti

02:00
Stasera Dortmund-Inter

Stasera Dortmund-Inter: Chivu, fiducia e tensione

02:30
Champions al bivio

Champions al bivio: Italia, avanti tutta!

01:13
Vanali: "Nico Paz è formidabile, non si è montato la testa. Male Christensen"

Vanali: "Nico Paz è formidabile, non si è montato la testa. Male Christensen"

03:55
Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

00:39
Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:22
Figc riconosciuta dal Cip come Federazione nazionale sportiva paralimpica
Nicolò Barella: 6,5 mln l’anno fino al 2029
15:41
Barella ha un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra: out almeno per due settimane
15:30
Europa League, i convocati del Bologna per il Maccabi
14:32
Cremonese, ecco Djuric: "La salvezza? Stiamo tranquilli"
13:27
Lecce: oggi Camarda operato alla spalla destra