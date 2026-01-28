contenuto sponsorizzato
Europa League, i convocati del Bologna per il Maccabi
28 Gen 2026 - 15:30
28 Gen 2026 - 15:30
Il Bologna ha reso noto l'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv in programma domani:
- Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
- Difensori: Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
- Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;
- Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.