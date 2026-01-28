Napoli-Chelsea, il prefetto ai tifosi: "Prevalgano i valori dello sport"

Un appello "affinché sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori delle due compagini calcistiche" e "prevalgano i valori fondanti dello sport" è stato rivolto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari a tutti i tifosi in vista della gara di Champions League di oggi che allo stadio Diego Armando Maradona vedrà in campo stasera il Napoli e il Chelsea.