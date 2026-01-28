Napoli-Chelsea, il prefetto ai tifosi: "Prevalgano i valori dello sport"

28 Gen 2026 - 13:10

Un appello "affinché sia evitata qualsiasi forma di contrapposizione tra i gruppi di sostenitori delle due compagini calcistiche" e "prevalgano i valori fondanti dello sport" è stato rivolto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari a tutti i tifosi in vista della gara di Champions League di oggi che allo stadio Diego Armando Maradona vedrà in campo stasera il Napoli e il Chelsea.

L'invito del prefetto giunge dopo la notizia del ferimento di un supporter della squadra ospite che, in nottata, è stato costretto a farsi medicare una lieve ferita provocata nel corso di un'aggressione subita in centro a Napoli per mano di un gruppo di giovani.

Permane alta l'attenzione delle forze di polizia, che il prefetto ringrazia, con mirati dispositivi interforze già da ieri, su tutte le aree interessate da maggior afflusso e deflusso di tifosi napoletani e inglesi.

Michele Di Bari, dopo avere condannato l'aggressione ha voluto ricordare a tutti i tifosi i valori "dell'inclusione e del rispetto delle regole, nonché il senso di responsabilità di ciascuno, consentendo la piena fruizione in sicurezza e tranquillità della competizione sportiva".

"Eventi come quello di stasera - ha sottolineato il prefetto - devono rappresentare una festa per tutti, promuovendo la cultura del rispetto dell'avversario, della lealtà e della legalità, favorendo la solidarietà sociale e la coesione tra le diverse tifoserie, evitando manifestazioni di violenza ed individualismo". 

