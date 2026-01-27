verso dortmund-inter

Inter, missione Dortmund per il "miracolo" ottavi: tra ansia playoff e il ritorno di Perisic

L'Inter sfida il Dortmund per evitare i playoff di Champions League e aiutare la corsa scudetto. Intanto Chivu aspetta Perisic

di Stefano Fiore
27 Gen 2026 - 09:22
Le tre sconfitte consecutive, unicum nella storia dell'Inter, in Champions League hanno maledettamente complicato una classifica che, solo qualche settimana fa, vedeva i nerazzurri nella Top 8 che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale senza il supplemento del playoff. E invece il match di domani sera contro il Borussia Dortmund sarà decisivo per capire se servirà passare dalla doppia sfida di febbraio (andata 17/18, ritorno 24/25) - assai probabile - oppure se la squadra potrà archiviare momentaneamente l'Europa e tornare a pensarci solo a marzo. Una differenza non da poco anche in chiave scudetto con la partita di domani, ma dovremmo dire le partite di domani, che servirà anche a capirne di più sul possibile rinforzo di mercato che ha chiesto Chivu sull'out di destra.

Inter, ottavi o playoff: le statistiche

 Secondo le statistiche, l'Inter ha il 6,31% di probabilità di andare agli ottavi senza passare dai playoff e già questo inquadra bene la sfida in Germania. Da un punto di vista prettamente statistico, verrebbe da pensare che non sarà una sfida da dentro o fuori: comunque vada i nerazzurri non saranno fuori dalla Champions. Chiaro che una migliore posizione nella classifica del girone unico garantirebbe, almeno a livello teorico, un avversario più semplice nei playoff (anche se l'anno scorso, per dire, il Manchester City aveva chiuso ventiduesimo...). 

Inter, variabile Champions nello scudetto

 Dall'altra sponda del Naviglio sperano ovviamente in quel 93,69% di possibilità che la capolista di Serie A vada ai playoff (e li superi): meglio due gare in più nelle gambe dei cugini per il Milan che a parole punta al piazzamento Champions ma, forte di 21 risultati utili consecutivi, hanno la solidità necessaria per fare più di un pensierino allo scudetto. Se al derby dell'8 marzo la distanza resterà questa, o addirittura diminuirà, si annuncia una stracittadina caldissima. Ecco perché l'Inter deve vincere a Dortmund, sperando nel "miracolo" di finire nella Top 8 e dedicarsi al campionato (senza dimenticare la Coppa Italia a inizio febbraio) nel prossimo mese e mezzo.

Inter-Perisic, gli aggiornamenti

 E poi c'è l'ultima partita nella partita, anche se da Dortmund bisogna spostarsi a Eindhoven dove il PSV incontrerà il Bayern Monaco. Se gli olandesi, oggi 22.esimi nel girone unico ma a pari merito con altre quattro squadre - Napoli compreso -, dovessero restare fuori dalla Champions a quel punto il ritorno di Ivan Perisic a Milano diverrebbe molto più di una possibilità.

