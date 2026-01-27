Inter, missione Dortmund per il "miracolo" ottavi: tra ansia playoff e il ritorno di Perisic

Le tre sconfitte consecutive, unicum nella storia dell'Inter, in Champions League hanno maledettamente complicato una classifica che, solo qualche settimana fa, vedeva i nerazzurri nella Top 8 che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale senza il supplemento del playoff. E invece il match di domani sera contro il Borussia Dortmund sarà decisivo per capire se servirà passare dalla doppia sfida di febbraio (andata 17/18, ritorno 24/25) - assai probabile - oppure se la squadra potrà archiviare momentaneamente l'Europa e tornare a pensarci solo a marzo. Una differenza non da poco anche in chiave scudetto con la partita di domani, ma dovremmo dire le partite di domani, che servirà anche a capirne di più sul possibile rinforzo di mercato che ha chiesto Chivu sull'out di destra.