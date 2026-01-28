Cremonese, ecco Djuric: "La salvezza? Stiamo tranquilli"

28 Gen 2026 - 14:32

Un ritorno che sa di cerchio che si chiude. Milan Djuric è di nuovo un giocatore della Cremonese, tanti anni dopo l'addio avvenuto ai tempi della LegaPro. Per l'attaccante bosniaco il ritorno in grigiorosso va oltre il semplice trasferimento.

"Vorrei ringraziare la società, il cavalier Arvedi e il direttore per la fiducia che mi hanno dimostrato. Questa possibilità si era palesata già nelle prime fasi del mercato, poi sappiamo tutti come funziona soprattutto quello di gennaio. Alla fine però la mia volontà era quella di accettare la proposta della Cremonese e il progetto della Cremonese. Sono davvero molto contento di essere tornato". Il tempo è passato, ma il legame con la città è rimasto: "È normale che il ritorno faccia un certo effetto, perché sono passati tanti anni. Però per me è un ritorno gradito. Qui sono cresciuto molto, sia come giocatore sia come uomo. La salvezza? Il consiglio che posso dare è stare tranquilli, lavorare forte e concentrarsi sui dettagli. Bisogna affrontare una partita alla volta: in Serie A ogni gara è complicata".

Reduce dall'esperienza a Parma, Djuric rivendica anche il suo ruolo umano: "Mi sono trovato molto bene con il gruppo e con i tifosi. A 35 anni uno vuole ancora sentirsi giocatore, ma sono orgoglioso anche di quello che ho dato nello spogliatoio". Infine il primo ostacolo, l'Inter: "Subito - ironizza Djuric - una gara semplice...". 

