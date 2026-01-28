Lecce: oggi Camarda operato alla spalla destra

L'attaccante del Lecce Francesco Camarda si sottoporrà oggi a intervento chirurgico alla spalla destra. A comunicarlo il club giallorosso con una breve nota diffusa sui propri canali ufficiali. Dopo un periodo di terapia conservativa, e a seguito di ulteriore consulto medico, si è deciso che il calciatore, di proprietà del Milan, dovrà sottoporsi a un intervento. Dopo l'operazione il giocatore inizierà l'iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato. Nessuna interruzione di prestito e l'attaccante, al rientro, continuerà ad indossare la casacca giallorossa sino al termine della stagione calcistica.