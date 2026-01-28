Lecce: oggi Camarda operato alla spalla destra

28 Gen 2026 - 13:27

L'attaccante del Lecce Francesco Camarda si sottoporrà oggi a intervento chirurgico alla spalla destra. A comunicarlo il club giallorosso con una breve nota diffusa sui propri canali ufficiali. Dopo un periodo di terapia conservativa, e a seguito di ulteriore consulto medico, si è deciso che il calciatore, di proprietà del Milan, dovrà sottoporsi a un intervento. Dopo l'operazione il giocatore inizierà l'iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato. Nessuna interruzione di prestito e l'attaccante, al rientro, continuerà ad indossare la casacca giallorossa sino al termine della stagione calcistica.

Ultimi video

02:18
"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

01:41
Insigne al Pescara in B

Insigne al Pescara in B

01:27
Milan, ecco De Winter

Milan, ecco De Winter

01:40
Stasera Union Sg- Atalanta

Stasera Union Sg- Atalanta

01:17
La carica di McTominay

La carica di McTominay

02:09
Stasera Napoli-Chelsea

Stasera Napoli-Chelsea: Conte aggrappato all'Europa

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

01:35
Koop torna protagonista

Koop torna protagonista

02:01
Stasera Monaco-Juventus

Stasera Monaco-Juventus: ottavi diretti ancora possibili

02:56
Euro-Thuram da ritrovare

Euro-Thuram da ritrovare: Marcus a secco in Europa da 286 minuti

02:00
Stasera Dortmund-Inter

Stasera Dortmund-Inter: Chivu, fiducia e tensione

02:30
Champions al bivio

Champions al bivio: Italia, avanti tutta!

03:55
Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

Vanoli: "Non siamo molli, ma non sappiamo soffrire"

00:39
Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

Tacchinardi: "Fabregas difende attaccando"

02:32
Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

Ndour: "Questione di testa, ma stiamo migliorando"

02:18
"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

"Giochisti-risultatisti", Fabregas risponde

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

DICH CRAGNOTTI INTERVALLO COMO-LAZIO DICH

Cragnotti: "La Lazio impari dal Como"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Fullkrug si sente a casa

Milan, Fullkrug si sente a casa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Nicolò Barella: 6,5 mln l’anno fino al 2029
14:06
Le condizioni di Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra
13:27
Lecce: oggi Camarda operato alla spalla destra
13:10
Napoli-Chelsea, il prefetto ai tifosi: "Prevalgano i valori dello sport"
12:39
Gli arbitri della 23esima giornata: Napoli-Fiorentina a La Penna. C'è Massa per l'Inter
12:20
Napoli, Lobotka: "Conte mi ha migliorato molto. Ad oggi in pochi come Hojlund"