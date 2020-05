Lautaro, Toro felice: allenamento, sorrisi e "Forza Inter"

Conteso tra Inter (che non vuole cederlo) e Barcellona (che lo vuole comprare, ma non può pagare la clausola di rescissione da 111 milioni di euro), Lautaro Martinez sembra non avere alcun mal di pancia ed è concentrato sulla ripresa del campionato. Sul suo profilo Instagram, il Toro ha pubblicato due foto in cui è sorridente e spensierato, corredate dalla didascalia "Allenamento di oggi mattina. #ForzaInter". Un commento che ha scatenato l'approvazione dei tifosi nerazzurri, che sperano che il loro bomber non ceda alla corte serrata di Messi e del Barça.