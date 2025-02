Lautaro si prende sulle spalle l'Inter, un febbraio complicato si chiude con 7 punti su 15

Nei prossimi 20 giorni, l'Inter si gioca tantissimo tra Coppa Italia (martedì c'è la Lazio), campionato (a partire da sabato con il big match contro il Napoli) e Champions League (ottavi con il Feyenoord). Sicuro assente Sommer, ma Martinez ha dimostrato al debutto in campionato di essere più di un semplice 12°. Importante in difesa il completo recupero di Acerbi, un gigante in mezzo all'area e bravo e puntuale in diverse chiusure. Con Bastoni e Dimarco che stanno un po' rifiatando dopo aver tirato la carretta per settimane, anche l'apporto delle seconde linee diventa fondamentale per superare al meglio quello che si presenta come il momento decisivo della stagione.