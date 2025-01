Lautaro, mentalità e organizzazione di gioco: l'Inter ha un bagaglio di certezze

Così mentre una dopo l'altra le tante "sorelle" del girone d'andata stanno cadendo come petali di margherita, leggasi Atalanta, Lazio, Fiorentina con Juventus e Milan attardate già da prima, l'Inter che tallona il Napoli (è a -3 ma con una partita in meno rispetto agli azzurri) ha saputo resistere alla tempesta recuperando energie dai momenti più difficili. Lo ha fatto Lautaro Martinez che come naturale che fosse si è sbloccato tornando a trascinare i nerazzurri a suon di gol, ma anche chi gioca meno come Asllani che seppur criticato, spesso pregiudizialmente, ha saputo reggere all'impatto di San Siro dopo la serata non facile con il Bologna con una buona prestazione. Meritandosi i complimenti dei compagni e dello staff tecnico. Al resto hanno pensato organizzazione di gioco, fiducia nei propri mezzi e mentalità vincente ormai acquisite. E' tornato Mkhitaryan che ha messo minuti preziosi nelle gambe, hanno risparmiato energie Thuram (sempre micidiale) e Bastoni. Importante, questo, visto il match decisivo in Champions contro lo Sparta Praga. E a proposito di Bastoni e seconde linee, una menzione va fatta per Carlos Augusto: come Darmian, il suo contributo è sempre tangibile.