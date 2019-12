Lautaro meglio di Messi: è il goleador 2019 dell'Argentina

ARGENTINA

Lautaro Martinez batte Leo Messi. L'attaccante dell'Inter, infatti, è stato il cannoniere più prolifico dell'Argentina nel 2019. Nel nuovo corso di Scaloni, il Toro è diventato un punto fermo e nell'anno che ci sta per salutare ha realizzato 8 gol in Nazionale: 2 in Copa America (contro Qatar e Venezuela) e 6 in amichevole (uno al Venezuela, doppietta al Nicaragua e tripletta al Messico). Il fenomeno del Barcellona, invece, si è fermato a 5. 2019 l'anno di Lautaro

Insostituibile in Nazionale e insostituibile nell'Inter. Il 2019 è stato l'anno della consacrazione per Lautaro Martinez, che ha convinto prima Scaloni e poi Conte a suon di gol. Con l'Argentina, il Toro ha sbaragliato la concorrenza dei vari Aguero, Alario e Benedetto ed è ormai la spalla preferita di Messi. Dopo un anno di apprendistato e con l'arrivo del tecnico salentino, tutto il suo talento è sbocciato pure in Serie A: sono 13 i gol stagionali in 22 presenze tra campionato e Champions League.