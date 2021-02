Lautaro Martinez: "Stavo finendo al Barcellona, ora rinnovo con l'Inter e mi tatuo lo scudetto"

Lautaro Martinez racconta quello che poteva essere e quello che sarà: "Vero: la strada era quella che mi avrebbe portato al Barcellona, l'anno scorso si stava lavorando in tal senso ma non saprei dire quanto vicino sia stato ai blaugrana. Ma quello è il passato, rinnovo con l'Inter e mi vedo a Milano per tanti anni. L'annuncio ufficiale arriverà al momento giusto, intanto io penso solo a giocare".

Getty Images