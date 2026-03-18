Lautaro Martinez scalpita ma l’Inter frena: panchina a Firenze e messaggio a Scaloni

Il Toro morde il freno. Lautaro Martinez segue i compagni dagli spalti già da troppe partite per i suoi gusti. Il capitano dei nerazzurri è ai box dall'andata con il Bodo, che ormai risale quasi a un mese fa, e non vede l'ora di poter tornare in campo a lottare e segnare per il suo popolo. Durante la sua assenza, tra l'altro, le cose non sono andate bene per l'Inter. Dalla maledetta trasferta norvegese i nerazzurri hanno viaggiato con il freno a mano tirato: tra tutte le competizioni sono arrivate soltanto 2 vittorie (con Lecce e Genoa in Serie A) in 7 partite. Un piccolo allarme in chiave corsa scudetto che Lautaro vuole spegnere il prima possibile. Per questo sta spingendo al massimo per poter tornare il prima possibile in campo. La data cerchiata sul calendario era domenica prossima, quando l'Inter scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina. Per Lautaro però potrebbe esserci ancora da aspettare.