Lautaro Martinez scalpita ma l’Inter frena: panchina a Firenze e messaggio a Scaloni
Il capitano nerazzurro dopo un mese ai box è pronto al rientro: Chivu però potrebbe non rischiarlo per "evitare" la chiamata dell'Argentina per l'amicheovle contro il Guatemala
Il Toro morde il freno. Lautaro Martinez segue i compagni dagli spalti già da troppe partite per i suoi gusti. Il capitano dei nerazzurri è ai box dall'andata con il Bodo, che ormai risale quasi a un mese fa, e non vede l'ora di poter tornare in campo a lottare e segnare per il suo popolo. Durante la sua assenza, tra l'altro, le cose non sono andate bene per l'Inter. Dalla maledetta trasferta norvegese i nerazzurri hanno viaggiato con il freno a mano tirato: tra tutte le competizioni sono arrivate soltanto 2 vittorie (con Lecce e Genoa in Serie A) in 7 partite. Un piccolo allarme in chiave corsa scudetto che Lautaro vuole spegnere il prima possibile. Per questo sta spingendo al massimo per poter tornare il prima possibile in campo. La data cerchiata sul calendario era domenica prossima, quando l'Inter scenderà in campo al Franchi contro la Fiorentina. Per Lautaro però potrebbe esserci ancora da aspettare.
Toro seduto
Se dopo il pari al veleno con l'Atalanta non c'erano molti dubbi sull'impiego dell'argentino contro la Viola, la sconfitta di domenica sera del Milan all'Olimpico contro la Lazio potrebbe aver leggermente cambiato la tabella di marcia. Il più otto sui rossoneri con nove partite rimaste permette di fare ragionamenti a mente più lucida: Lautaro sarà fondamentale in questo finale di stagione in cui i nerazzurri puntano sia allo scudetto che alla Coppa Italia. Affrettare il rientro del capitano, con il rischio di possibili ricaduta, è un azzardo che Chivu e lo staff medico di Appiano Gentile non si sentono di fare.
Messaggio a Scaloni
In più, non schierare Lautaro dal primo minuto potrebbe essere una sorta di messaggio tra le righe mandato a Scaloni e l'Argentina. In viale della Liberazione sperano che il Toro possa essere risparmiato per l'amichevole contro il Guatemala che ha sostituito la Finalissima contro la Spagna. Restare a Milano durante la sosta permetterebbe al Toro di recuperare la forma migliore per lo sprint finale di stagione e per arrivare al Mondiale di quest'estate col piede giusto.