77 anni fa la tragedia du Superga, il Torino a Udine con maglia dedicata agli Invincibili

02 Mag 2026 - 11:49
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Il Torino di Roberto D'Aversa indosserà una maglia con una patch speciale durante la sfida di oggi pomeriggio contro l'Udinese. Come annunciato sui social dal club di via Viotti, Vlasic e compagni avranno sulle proprie casacche una dedica per il Grande Torino, tragicamente scomparso in un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. Proprio in questi giorni di 77 anni fa, il 3 maggio, gli Invincibili affrontavano il Benfica a Lisbona in amichevole in quella che sarebbe diventata la loro ultima partita prima della tragedia.

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