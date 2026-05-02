77 anni fa la tragedia du Superga, il Torino a Udine con maglia dedicata agli Invincibili

Il Torino di Roberto D'Aversa indosserà una maglia con una patch speciale durante la sfida di oggi pomeriggio contro l'Udinese. Come annunciato sui social dal club di via Viotti, Vlasic e compagni avranno sulle proprie casacche una dedica per il Grande Torino, tragicamente scomparso in un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. Proprio in questi giorni di 77 anni fa, il 3 maggio, gli Invincibili affrontavano il Benfica a Lisbona in amichevole in quella che sarebbe diventata la loro ultima partita prima della tragedia.