“È lui o non è lui?”: la foto di Higuain da Miami divide i social

In queste ore è diventata virale sul web una foto che presumibilmente ritrae Gonzalo Higuain, in un negozio di articoli sportivi a Miami, in compagnia di un giovane tifoso e con un look, folta barba e abiti comodi, che non è proprio quello di quando giocava... Canotta gialla, sandali, una barba foltissima e molti capelli in meno di quando segnava a raffica in Serie A, lo scatto ha acceso un dibattito sui social, tra chi ironizza sull’aspetto da “turista qualunque” dell'argentino e chi mette in dubbio la veridicità della foto, ipotizzando l'uso dell'intelligenza artificiale.