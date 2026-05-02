“È lui o non è lui?”: la foto di Higuain da Miami divide i social
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In queste ore è diventata virale sul web una foto che presumibilmente ritrae Gonzalo Higuain, in un negozio di articoli sportivi a Miami, in compagnia di un giovane tifoso e con un look, folta barba e abiti comodi, che non è proprio quello di quando giocava... Canotta gialla, sandali, una barba foltissima e molti capelli in meno di quando segnava a raffica in Serie A, lo scatto ha acceso un dibattito sui social, tra chi ironizza sull’aspetto da “turista qualunque” dell'argentino e chi mette in dubbio la veridicità della foto, ipotizzando l'uso dell'intelligenza artificiale.
Higuaín ha annunciato il suo ritiro alla fine della stagione 2022 con l'Inter Miami, dopo più di 17 anni di carriera e oltre 300 gol tra club e nazionale, secondo lo stesso club americano. Da allora, l'argentino ha condotto una vita molto più discreta, lontano dai riflettori e da quell'esposizione quotidiana che accompagna le grandi stelle del calcio.
Non è la prima volta che un cambiamento di look dell'attaccante argentino fa rumore su internet: già nel 2021, durante il suo periodo all'Inter Miami, la sua folta barba e la perdita di capelli avevano generato commenti, meme e battute fino a quando la sua immagine non è diventata materiale virale.