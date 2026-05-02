Parma, Cuesta avverte l'Inter: "Vogliamo fare più punti possibile. Chivu ha portato basi importanti"

"La squadra è consapevole della sfida di domani e dell'importanza di essere al 100% per essere competitivi". Così il tecnico del Parma Carlos Cuesta alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter, che prepara la festa scudetto. "Mancano quattro partite e vogliamo competere al meglio possibile, arrivando più alti possibile in classifica - ha proseguito - Chivu ha portato certe basi importanti per raggiungere la salvezza lo scorso anno. Tanti di questi punti sono state certezze che ci hanno aiutato a creare il percorso di quest'anno".