Parma, Cuesta avverte l'Inter: "Vogliamo fare più punti possibile. Chivu ha portato basi importanti"

02 Mag 2026 - 12:46
© Getty Images

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"La squadra è consapevole della sfida di domani e dell'importanza di essere al 100% per essere competitivi". Così il tecnico del Parma Carlos Cuesta alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter, che prepara la festa scudetto. "Mancano quattro partite e vogliamo competere al meglio possibile, arrivando più alti possibile in classifica - ha proseguito - Chivu ha portato certe basi importanti per raggiungere la salvezza lo scorso anno. Tanti di questi punti sono state certezze che ci hanno aiutato a creare il percorso di quest'anno".

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