Inter, parla Zielinski: "Lautaro? Segna anche in finale! 3/4 squadre per lo scudetto e la Champions…"

Dal ritiro nerazzurro, l'analisi del polacco è anche sul centrocampo della squadra, di cui è protagonista illustre: "Abbiamo un reparto pieno di talento ed esperienza. Abbiamo caratteristiche diverse e tanta qualità. Da parte mia, cercherò di migliorare e dare il mio contributo con gol e assist per far vincere la squadra". Con un nuovo protagonista come Stankovic: "Aleksandar è un ottimo giocatore, ha qualità, gamba e forza fisica di cui abbiamo bisogno per il nostro centrocampo. Darà sicuramente il suo contributo".