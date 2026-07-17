Inter, parla Zielinski: "Lautaro? Segna anche in finale! 3/4 squadre per lo scudetto e la Champions…"
Voce calma e serenità da leader: dal ritiro tedesco di Donaueschingen il polacco lancia la nuova stagione con la stessa fame di sempre
L'Inter riparte dal ritiro di Donaueschingen, in Germania, ma già pensa alla nuova stagione e a obiettivi ambiziosi. I campioni d'Italia non si accontenteranno dell'ultimo scudetto: proveranno a ripetersi e non solo in Serie A.
Così conferma Piotr Zielinski, tra i leader dell'ultima annata: "Abbiamo grandi ambizioni: vogliamo ripeterci in campionato e in Coppa Italia e provare a migliorarci in Champions League rispetto all'anno scorso, sotto al nostro livello. La nostra squadra deve ambire a vincere su tutti i fronti, poi vedremo dove arriviamo. Non ci nascondiamo: sappiamo cosa significa vincere e quanto è bello farlo".
Zielinski non si sbilancia sulle rivali italiane: "Alcune squadre sono fortissime e lotteranno con noi per vincere lo scudetto. Siamo solo all'inizio e c'è ancora il mercato, quindi è presto per dire chi. Di sicuro 3 o 4 squadre". Giusto tenere la guardia alta, come d'altronde ha avvisato Chivu: "Ci ha chiesto di ritrovare le giuste motivazioni, la fame e l'ambizione per questa stagione. L'ultima annata è da lasciare nel passato e adesso dobbiamo prepararci bene per il futuro".
Dal ritiro nerazzurro, l'analisi del polacco è anche sul centrocampo della squadra, di cui è protagonista illustre: "Abbiamo un reparto pieno di talento ed esperienza. Abbiamo caratteristiche diverse e tanta qualità. Da parte mia, cercherò di migliorare e dare il mio contributo con gol e assist per far vincere la squadra". Con un nuovo protagonista come Stankovic: "Aleksandar è un ottimo giocatore, ha qualità, gamba e forza fisica di cui abbiamo bisogno per il nostro centrocampo. Darà sicuramente il suo contributo".
Pensando alle due stagioni interiste, qual è il vero Zielinski? "Sono sempre lo stesso. Il mio primo anno all'Inter è stato un po' sfortunato con gli infortuni e poca continuità, ma nella seconda stagione si è visto il vero Zielinski: spero di migliorare ancora ed essere ancora più decisivo".
Infine, pensiero sulla finale dei Mondiali che vedrà protagonista il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, con la maglia dell'Argentina: "Facciamo il tifo per lui, anche se nel passato ho giocato anche con Fabian Ruiz. Lauti è stato decisivo in semifinale e gli auguro di fare il gol decisivo nella finale perché se lo merita. È un grandissimo giocatore, un leader e spero che vincerà il secondo Mondiale".