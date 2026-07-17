INTER

Inter, parla Zielinski: "Lautaro? Segna anche in finale! 3/4 squadre per lo scudetto e la Champions…"

Voce calma e serenità da leader: dal ritiro tedesco di Donaueschingen il polacco lancia la nuova stagione con la stessa fame di sempre

17 Lug 2026 - 13:22
04:52 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'Inter riparte dal ritiro di Donaueschingen, in Germania, ma già pensa alla nuova stagione e a obiettivi ambiziosi. I campioni d'Italia non si accontenteranno dell'ultimo scudetto: proveranno a ripetersi e non solo in Serie A.

Così conferma Piotr Zielinski, tra i leader dell'ultima annata: "Abbiamo grandi ambizioni: vogliamo ripeterci in campionato e in Coppa Italia e provare a migliorarci in Champions League rispetto all'anno scorso, sotto al nostro livello. La nostra squadra deve ambire a vincere su tutti i fronti, poi vedremo dove arriviamo. Non ci nascondiamo: sappiamo cosa significa vincere e quanto è bello farlo".

Zielinski non si sbilancia sulle rivali italiane: "Alcune squadre sono fortissime e lotteranno con noi per vincere lo scudetto. Siamo solo all'inizio e c'è ancora il mercato, quindi è presto per dire chi. Di sicuro 3 o 4 squadre". Giusto tenere la guardia alta, come d'altronde ha avvisato Chivu: "Ci ha chiesto di ritrovare le giuste motivazioni, la fame e l'ambizione per questa stagione. L'ultima annata è da lasciare nel passato e adesso dobbiamo prepararci bene per il futuro".

Dal ritiro nerazzurro, l'analisi del polacco è anche sul centrocampo della squadra, di cui è protagonista illustre: "Abbiamo un reparto pieno di talento ed esperienza. Abbiamo caratteristiche diverse e tanta qualità. Da parte mia, cercherò di migliorare e dare il mio contributo con gol e assist per far vincere la squadra". Con un nuovo protagonista come Stankovic: "Aleksandar è un ottimo giocatore, ha qualità, gamba e forza fisica di cui abbiamo bisogno per il nostro centrocampo. Darà sicuramente il suo contributo". 

Pensando alle due stagioni interiste, qual è il vero Zielinski? "Sono sempre lo stesso. Il mio primo anno all'Inter è stato un po' sfortunato con gli infortuni e poca continuità, ma nella seconda stagione si è visto il vero Zielinski: spero di migliorare ancora ed essere ancora più decisivo".

Infine, pensiero sulla finale dei Mondiali che vedrà protagonista il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, con la maglia dell'Argentina: "Facciamo il tifo per lui, anche se nel passato ho giocato anche con Fabian Ruiz. Lauti è stato decisivo in semifinale e gli auguro di fare il gol decisivo nella finale perché se lo merita. È un grandissimo giocatore, un leader e spero che vincerà il secondo Mondiale".

inter
piotr zielinski
serie a

Ultimi video

01:51
DICH JIMENEZ (FIORENTINA) DICH

Jimenez alla Fiorentina: "Per la Viola mi faccio ancora biondo"

02:07
Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

01:45
Callegari: "Vi dico i top e flop tra gli 'italiani' al Mondiale"

Callegari: "Vi dico i top e flop tra gli 'italiani' al Mondiale"

03:04
CLIP ARRIVO NAPOLI DA DIMARO CORRISPONDENZA PER SITO 17/07 SRV

Il Napoli arriva a Dimaro, il ritiro inizia senza Buongiorno

01:31
"Agnelli ha ragione"

"Agnelli ha ragione"

02:22
Pirlo-Nazionale: sì o no?

Pirlo-Nazionale: sì o no?

02:09
Atalanta, Sarri benvenuto

Atalanta, Sarri benvenuto

02:16
Zielinski, fame da leader

Zielinski, fame da leader

02:25
Addio a Osvaldo Bagnoli

Addio a Osvaldo Bagnoli

01:03
Juve, i tifosi ci credono

Juve, i tifosi ci credono

02:08
La Juve prende Celik

La Juve prende Celik

04:52

Inter, parla Zielinski: "Lautaro? Segna anche in finale! 3/4 squadre per lo scudetto e la Champions…"

02:06
BAGNOLI AL MCS MCH

Bagnoli al Costanzo show dopo lo scudetto: "Posso applaudirmi da solo?"

01:36
SRV BAGNOLI PER SITO SRV

La prima volta ad Anfield, l'Inter e il miracolo Verona: la carriera di Bagnoli

01:12
MCH ARRIVO INTER GERMANIA MCH

L'Inter è arrivata in Germania, qui Chivu prepara il bis scudetto

01:51
DICH JIMENEZ (FIORENTINA) DICH

Jimenez alla Fiorentina: "Per la Viola mi faccio ancora biondo"

I più visti di Inter

Conte aveva predetto un Lautaro decisivo: "Personalità e carisma, la sua presenza sposta tanto"

Maglia bianca e righe strettissime: l'Inter 2026/27 in trasferta sarà... baseball | FOTO

Spence

Inter: la nuova stagione comincia in un paesino della Germania. E intanto riparte la caccia all'esterno...

Inter, viaggio nel ritiro

Inter, viaggio nel ritiro di Donaueschingen in Germania

Cristian Chivu in conferenza

Chivu: "C'è fame di altri trofei. La rosa è competitiva. Su mercato, Pavard e Diouf"

Il jolly di Chivu

Il jolly di Chivu