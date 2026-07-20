Argentina, ma come hai giocato? Numeri shock, ne fa le spese anche Messi. L'Equipe duro: "Sarebbe servita una rapina"

Si può perdere sì, ma provando almeno a giocare. L'Argentina, uscita distrutta dalla finale con la Spagna, non lo ha fatto ed ha giustamente perso. Le Furie Rosse hanno letteralmente dominato e vinto di misura solo grazie a un grande DiBu Martinez. Il portiere, in odore di trasferimento alla Juventus, ha salvato l'Albiceleste di Scaloni che, dopo una prima frazione equilibrata, ha pensato solo a difendere. Alla fine la giustizia ha premiato chi ha provato davvero a creare, a giocare a calcio in una finale che non resterà di certo negli annali se non per le lacrime di Messi al fischio finale. D'altronde per regalare spettacolo bisogna essere in due. E così non è stato.