L'Inter riabbraccia Lautaro Martinez: "Felice di essere tornato"

campione del mondo

L'attaccante, laureatosi campione del mondo con l'Argentina, si è allenato alla Pinetina. L'Inter: "Felici di riaverti con noi"

L'Inter e Simone Inzaghi riabbracciano Lautaro Martinez, fresco di vittoria della coppa del Mondo con la maglia dell'Argentina. L'attaccante albiceleste è tornato oggi ad allenarsi con la squadra in vista del rientro in campionato contro il Napoli il 4 gennaio. Su Instagram il Toro ha scritto: "Molto felice di essere tornato a lavorare con la squadra". E i nerazzurri hanno risposto su Twitter: "Felici di riaverti con noi".

Il 18 dicembre la finale mondiale vinta contro la Francia, ieri il ritorno in Italia e oggi l'allenamento con la squadra reduce dal successo contro il Sassuolo in amichevole. Nonostante il gol di Dzeko contro i neroverdi e un Lukaku apparso in crescita anche se rimasto a secco, l'argentino punta con decisione alla sfida del 4 gennaio contro il Napoli: a meno di contrattempi, difficilmente Inzaghi si priverà del Toro e sarà casomai il suo compagno il dubbio di formazione da tenersi sino alla vigilia della supersfida di campionato.

