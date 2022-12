Sassuolo-Inter 0-1: Dzeko chiude il 2022, buona l'intesa con Lukaku

SASSUOLO-INTER 0-1

Una rete del bosniaco a metà ripresa stende i neroverdi, l’armeno esce per una leggera lombalgia

© @Inter Si chiude con una vittoria la sessione delle amichevoli invernali dell’Inter: contro il Sassuolo, nell’ultima sfida del 2022 prima dell’inizio del campionato di Serie A mercoledì 4 gennaio nel big match contro il Napoli, i nerazzurri si impongono 1-0 al Mapei Stadium grazie alla rete di Dzeko al 63’. In campo per quasi tutta la partita anche Lukaku, mentre Mkhitaryan deve abbandonare il terreno di gioco per una lombalgia.

Si chiude con una vittoria il 2022 dell’Inter: la squadra di Inzaghi supera 1-0 il Sassuolo al Mapei Stadium in amichevole e ora parte il conto alla rovescia per il big match del 4 gennaio contro il Napoli, quando riprenderà la Serie A. Inter subito pericolosa con Dzeko che spreca dopo tre minuti, poi al 12’ ci prova Lukaku ma la girata di destro finisce a lato, infine al 20’ è Mkhitaryan a sprecare l’occasione migliore sbagliando il passaggio che avrebbe mandato Lukaku a porta vuota. L’armeno si fa perdonare alla mezz’ora andando in gol a tu per tu con Pegolo, ma ci pensa il Var ad annullare per fuorigioco. Poco male, i nerazzurri continuano a spingere e a fare la partita: unica nota stonata l’infortunio a Mkhitaryan in avvio di ripresa (lombalgia), al suo posto Gagliardini.

Preoccupazione per Inzaghi, ma al 63’ ci pensa Dzeko a far tornare il sorriso al tecnico interista: il bosniaco firma l’1-0 su assist di Bastoni per un meritato vantaggio nerazzurro. Passano 120 secondi e ancora Dzeko sfiora il raddoppio, poi girandola di sostituzioni con in campo tra gli altri anche Dumfries, Correa e Gosens. Il Sassuolo non riesce mai a reagire e anzi nel finale Gagliardini e Lukaku (sostituito al minuto 83’) vanno vicinissimi al 2-0 ma Pegolo salva nel corso della stessa azione.