Inter, sentenza Lautaro: con lui Inzaghi punta al record di derby vinti

Se il Toro segna contro il Milan, arriva sempre una vittoria: con un successo i nerazzurri per la prima volta vincerebbero la quinta stracittadina di fila

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Va bene la panchina lunga e le diverse possibilità, di uomini e tattiche, a disposizione di Simone Inzaghi ma che nessuno tocchi Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è uno degli intoccabili di formazione e lo è a maggior ragione nei derby dove, numeri alla mano, è una sentenza: se fa gol, arriva una vittoria nerazzurra. Finora gli è successo già sei volte, di cui tre in campionato (l'ultima proprio lo scorso febbraio, derby di ritorno in Serie A, finito 1-0 con la firma del Toro). In totale l'argentino ha fatto otto gol e fornito un assist nei 14 derby giocati, con 9 successi, 3 sconfitte e due pareggi: davanti a lui, tra i marcatori nerazzurri contro il Milan, solo Giuseppe Meazza, a quota 12, e Istvan Nyers, 11.

Non a caso, se anche ci fosse un dubbio in attacco nella testa di Simone Inzaghi, questo riguarderebbe il compagno di Lautaro, perché il numero 10 non si tocca. E non si tocca a maggior ragione in una partita così importante che, certo, vede scontrarsi le prime della classe, anche se siamo solo agli albori del nuovo campionato. In tutto questo vincere sarebbe ancor più delizioso perché l'Inter arriverebbe a cinque derby di fila vinti, contando tutte le competizioni, come mai gli è successo in tutta la sua storia.

Tra il novembre 1932 e il marzo 1934 c'era stata una striscia di quattro successi poi interrotta da un 2-2; tra il gennaio 1943 e il febbraio 1945 dopo le quattro vittorie era arrivato un 3-2 del Milan; la striscia tra il dicembre 1973 e il maggio 1974 era stata fermata da uno 0.0; tra l'ottobre 2018 e il febbraio 2020 dopo i quattro successi il Milan aveva vinto 2-1. E poi arriviamo ai giorni nostri: il 3-0 del 18 gennaio in Supercoppa Italiana, l'1-0 del 5 febbraio in Serie A, il 2-0 del 10 maggio nell'andata delle semifinali di Champions e l'1-0 di sei giorni dopo nel match di ritorno.

Ora questa grande occasione per arrivare al pokerissimo consecutivo, sarebbe un record per l'Inter anche se il primato assoluto è detenuto dal Milan che dal maggio 1946 all'aprile 1948 aveva messo insieme sei vittorie di fila. Ci sarà tempo per pensarci, eventualmente: prima serviranno i tre punti sabato sera.