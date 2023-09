Inter, presentato il piano per lo stadio ai sindaci di Rozzano e Assago: "Interesse concreto"

LA NOVITà

I dirigenti nerazzurri hanno esposto il progetto ai due comuni: impianto da 70.000 posti all'interno di un parco multifunzionale e aperto a tutti

L'Inter prosegue spedita con i suoi piani per la costruzione del nuovo stadio. L'ad corporate Alessandro Antonello, il coo Mark Van Huuksloot e altri dirigenti del club nerazzurro hanno infatti incontrato il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, per presentargli il progetto dell'impianto che dovrebbe sorgere nel comune di sua competenza: "Per la città di Rozzano si sta presentando questa enorme opportunità, posso solo dire che l'Interesse dell'Inter è serio e concreto", le sue parole rilasciate a Sportmediaset.

All'incontro erano presenti anche rappresentanti di Infrafin, la società del gruppo Cabassi proprietario dell’area. I piani sono stati successivamente esposti anche al sindaco di Assago, comune confinante insieme al quale andrà valutato l'impatto sulla viabilità.

Il mese prossimo andrà in approvazione al consiglio comunale di Rozzano il Piano di Governo del Territorio (Pgt) che prevede la destinazione dell'area anche per la costruzione di uno stadio. Un'operazione ad hoc che certifica quanto sia concreto l'interesse delle varie parti in causa anche se, per via di tutto l'iter burocratico, i lavori non partirebbero prima di fine 2024 o inizio 2025.

Lo stadio avrebbe una capienza di 70.000 posti e verrebbe inserito in un parco verde aperto al pubblico, attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione e di intrattenimento, negozi e servizi per i tifosi, i visitatori e la cittadinanza.

ANTONELLO: "FORMALIZZATO INIZIO DI UN PERCORSO, CLIMA DI COLLABORAZIONE"

"Abbiamo formalizzato l'inizio di un percorso che porterà allo sviluppo dell'area identificata a Rozzano e che riguarderà anche i comuni limitrofi tra i quali anche Assago. Il meeting con entrambe le amministrazioni si è svolto in un clima di disponibilità e collaborazione", ha commentato l'ad nerazzurro Antonello a margine dell'incontro.

MAROTTA: "PER LO STADIO DELL'INTER OGGI E' STATA UNA GIORNATA IMPORTANTE"

"Lo stadio è un contenitore di emozioni e fede, trasmesse dal pubblico ai giocatori" ha dichiarato in serata Beppe Marotta, ospite al Premio Gentleman. "E' la nostra casa, è ovvio che tutti i club ne vogliono avere uno tutto loro. Se ne occupa il mio collega Antonello, oggi è stata una giornata importante. L'auspicio è poter avere una casa nuova che possa ospitare i nostri tifosi".