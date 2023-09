Frattesi e Arnautovic giganti in Europa: le armi in più di Inzaghi 

VERSO IL DERBY

Una doppietta a testa per il centrocampista e l'attaccante dell'Inter con Italia e Austria nelle qualificazioni a Germania '24

Simone Inzaghi sembra aver trovato la quadratura giusta per l'Inter 2023/24. Tre vittorie su tre, otto gol segnati e nessuno subito. Testa della classifica in coppia con i cugini in attesa del derby di sabato. In più, un senso di superiorità e di organizzazione che fa sorridere il mondo nerazzurro. In pratica gli addii di Brozovic, Lukaku e Dzeko non si stanno facendo proprio sentire. Anzi. Lautaro e Thuram stanno affinando l'intesa e, poco a poco, si stanno trasformando in una delle migliori coppie offensive del campionato.

In più, Inzaghi ha anche la possibilità di poter attingere a una panchina da far invidia ai migliori club europei. Il pensiero, per esempio, va alle tante opzioni in difesa e sulle corsie esterne (Cuadrado e Carlos Augusto come alternative a Dumfries e Dimarco). Ma sono il centrocampo e l'attacco ad avere le opzioni più stimolanti. L'ultima serata di qualificazioni europee dice tutto. Le prestazioni, con doppietta inclusa, di Frattesi e Arnautovic fanno riflettere, se si pensa che stiamo parlando di due che, teoricamente, non sono titolari. L'ex Sassuolo è stato il grande protagonista di Italia-Ucraina e non solo per i due gol. Recuperi, inserimenti, attacco degli spazi. Una partita praticamente perfetta. L'attaccante austriaco ha trascinato la sua Nazionale alla vittoria in Svezia, consegnando in pratica ai suoi la qualificazione al prossimo Europeo. Finora il ballottaggio con Thuram pende dalla parte del francese ma l'impressione è che i due possano essere come Lukaku e Dzeko lo scorso anno: due elementi intercambiabili a supporto dello scatenato Lautaro di questo inizio di stagione.

Per il derby è molto probabile che Inzaghi non tocchi la squadra che gli ha dato grosse soddisfazioni dall'inizio della stagione, anche se Acerbi è recuperato. Nonostante il viaggio intercontinentale Lautaro non dovrebbe aver risentito troppo degli impegni intercontinentali, visto che contro la Bolivia è entrato solo nel finale. Di certo, comunque, considerando la rosa a disposizione dell'allenatore nerazzurro, che può in pratica schierare due squadre di alto livello, non sarebbe un grosso problema affidarsi al turnover. Magari non nel derby ma ci sarà di sicuro qualche ritocco in Champions, nel debutto del girone contro la Real Sociedad. Con una rosa così, ruotare qualche giocatore sembra proprio l'ultimo dei problemi.