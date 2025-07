Parma, Ondrejka ko col Werder: via in ambulanza

Tegola Jacob Ondrejka per il Parma. Lo svedese nel corso dell'amichevole contro il Werder Brema ha riportato un grave infortunio che l'ha costretto a uscire in barella dal campo e poi a essere trasportato in ambulanza in ospedale. Al momento non è ancora chiara l'entità del problema riportato dall'esterno offensivo probabilmente alla caviglia, ma potrebbe trattarsi di una cosa seria vista la reazione del giocatore dopo essere finito a terra in seguito a un contrasto in fascia con Felix Agu.