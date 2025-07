Laporta a sorpresa: "La festa di Yamal coi nani? Elegante, peccato non esserci stato"

La festa per i 18 anni di Lemine Yamal ha fatto molto discutere e scatenato molte polemiche sui social e non solo, ma ad alcuni giorni di distanza dal party il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto pubblicamente per difendere il suo giocatore: "È stata una festa straordinaria. Erano tutti molto eleganti e si sono divertiti. Mi dispiace non esserci stato - ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo - Questa è semplicemente la gioventù di oggi. Non c’è nulla di condannabile".