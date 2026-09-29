Rooney difende i "cugini": "Lo United non meriterebbe i titoli di Premier se revocati al City"

29 Set 2026 - 21:26
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Secondo Wayne Rooney, il Manchester United non meriterebbe i titoli della Premier League qualora fossero revocati al Manchester City per violazione delle norme finanziarie. Il City farà ricorso contro l'eventuale sanzione - non ancora annunciata - che potrebbe prevedere anche la revoca degli otto titoli di Premier League vinti dal 2008 a oggi. Gli ex compagni di squadra di Rooney allo United, Rio Ferdinand e David de Gea, hanno affermato che al loro vecchio club dovrebbero essere assegnati i titoli a posteriori. Rooney non ritiene che lo United, o qualsiasi altra squadra, dovrebbe accettare titoli dopo essersi classificato secondo. "A essere sincero, non mi sentirei a mio agio ad accettare, perché non credo che ce lo siamo meritato", ha dichiarato al podcast 'Stick to United'. "Mi metto nei panni dei loro giocatori: loro hanno fatto tutto il possibile per vincere il titolo della Premier League e, nella loro mente, ci sono riusciti. Se capitasse a me, se all'improvviso si scoprisse che il Manchester United ha fatto la stessa cosa e mi venisse tolto il titolo della Premier, ne sarei assolutamente distrutto", ha detto l'ex calciatore, oggi quarantenne. 

Wayne Rooney come ai tempi del Manchester United: nuovo look, dieta e rinoplastica | FOTO

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