Italia, Mancini perde un altro pezzo: Raspadori lascia il ritiro

La squadra di Mancini, rientrata nella notte a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo sostenendo una seduta di recupero in piscina.