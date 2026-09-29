Italia, Mancini perde un altro pezzo: Raspadori lascia il ritiro

Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico: è stata accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo.
La squadra di Mancini, rientrata nella notte a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo sostenendo una seduta di recupero in piscina.