La moglie di Inzaghi ricondivide un tifoso: "Simone non si dà pace, ogni decisione per il bene dell'Inter"

Dopo la disfatta in Champions, i fari dei tifosi dell'Inter sono puntati sull'incontro che la dirigenza avrà con Simone Inzaghi per capire se il progetto potrà proseguire o se le strade si divideranno. Il tecnico dopo lo 0-5 col Psg ha detto di essere molto amareggiato senza assicurare la sua presenza sulla panchina nerazzurra al Mondiale per Club. Nel day after bocche cucite per Inzaghi così come per i giocatori, ma lo stato d'animo dell'allenatore piacentino si può intuire da un post che la moglie ha ricondiviso su Instagram.