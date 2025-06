Inter, duro confronto Frattesi-Inzaghi e rottura: "Perché non mi hai fatto giocare?"

"Perché non mi hai fatto entrare?". La più classica delle domande si è trasformata in un duro confronto tra chi queste parole le ha pronunciate, Davide Frattesi, e il destinario della richiesta, Simone Inzaghi. Nel desolato postpartita di Monaco di Baviera dopo aver applaudito il trionfo del Psg in finale, il centrocampista, che con le sue reti contro Bayern Monaco (nello stesso stadio) e Barcellona è stato decisivo nel percorso europeo dei nerazzurri, ha chiesto spiegazioni per gli interi novanta minuti passati in panchina ad osservare i compagni.